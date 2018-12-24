Уморительные приколы из Азии для отличного настроения Подборка забавных снимков о необычной жизни в Азии. Объяснить, почему все эти люди делают подобные вещи, порой бывает весьма проблематично, причем зачастую ответ на этот вопрос не знают даже они сами.