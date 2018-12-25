Невозможно сдержать смех: богини гламура и шика, на которых лучше не смотреть

Уморительные снимки женщин, которые доказывают, что красоты может быть много. Всегда должна быть "золотая середина". Это правило касается всего, и внешнего вида тоже! Не всегда красиво - это много макияжа, силикона, накладных ресниц и загара. Будьте более естественными, дамы.