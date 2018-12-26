Забавные картинки с праздничным настроением В канун Нового года многие впадают в депрессию и жалуются на отсутствие праздничного настроения. Если вы относитесь к таким людям, и предновогодняя суета вас не веселит, посмотрите эту забавную подборку. Эти фото обеспечат вам долгожданное праздничное настроение.