Веселые люди, которые умеют здорово проводить время

Работа-дом-работа — это то, чем живет подавляющее большинство людей. Оживаем в пятницу и запрягаемся обратно в понедельника. Как же хочется вырваться из этого круга, чтобы жизнь была интересной и разнообразной. Как, например, у ребят из этой статьи.