Сумасшедшие новогодние украшения, от которых вы будете в шоке

На Новый год каждый пытается украсить свой дом и елку лучше других, но есть такие люди, которым это вовсе и не надо, у них свои понятия о красоте и веселье. Представляем вам смешную подборку нелепых новогодних украшений и необычных ёлочных игрушек.