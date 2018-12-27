89-летняя бабуля делает смешные и безумные снимки Большинство людей думают, что технологии подвластны только молодому поколению, но к счастью никто не сказал об этом 89-летней бабушке из Японии по имени Кимико Нисимото. Она начала заниматься фотографией 17 лет назад, и за это время успела не только научиться редактировать полученные кадры, но и развить собственный уникальный стиль. Умкре нравится!