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Милые, испуганные и пушистые: как кошки переносят снежную зиму
Кошки особо не горят желанием выходить на прогулку в зимнюю пору. А те, кто решается, стараются завершить её очень быстро, чтобы вернуться обратно в тепло и уют.
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