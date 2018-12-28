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Курьезные случаи из жизни, когда задний план крадет все внимание
Когда смотришь на такие фотографии, не сразу замечаешь, на них самые важные детали. Советуем вам смотреть на задний план, на котором также можно увидеть много интересного и необычного. Такие снимки в большинстве случаев получаются абсолютно случайно, хотя в подборке присутствуют и постановочные фото.
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