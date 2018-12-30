Креативные приколы: лучшие арт-работы фотографов за 2018 год В подборке вы увидите креативную рекламу и просто арт фото от профессионалов. Получилось очень интересно и необычно. Советую к просмотру всем, и в особенности любителям и мастерам фотошопа, а так же просто творческим людям.