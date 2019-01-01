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Вторник, 01.01.2019
Креативная зима: забавный фотошоп от природы
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Креативная зима: забавный фотошоп от природы

Только зимой можно ощутить умиротворение и какое-то особенное спокойствие, ранним утром ступая по свежевыпавшему снегу, по которому ещё не ходил. Зимой природа проявляет всю свою фантазию, предлагая нашему вниманию самые разнообразные снежные шедевры и ледяные творения!
Фото: pixabay.com
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