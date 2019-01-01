Креативная зима: забавный фотошоп от природы Только зимой можно ощутить умиротворение и какое-то особенное спокойствие, ранним утром ступая по свежевыпавшему снегу, по которому ещё не ходил. Зимой природа проявляет всю свою фантазию, предлагая нашему вниманию самые разнообразные снежные шедевры и ледяные творения!