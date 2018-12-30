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Воскресенье, 30.12.2018
Смешно до слез: эти люди умеют развеселить окружающих
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Смешно до слез: эти люди умеют развеселить окружающих

Правила придуманы для того, чтобы их соблюдать. Однако на свете существует немало людей, которые не любят соблюдать правила и предупреждающие знаки. И таких "умников" не мало, о чем свидетельствуют эти фото.
Фото: zefirka.net
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