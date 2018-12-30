Просто умора: смешные комментарии из социальных сетей Курьезная подборка приколов от "мастеров" сарказма. Смешные комментарии и сообщения для тех, кто любит сарказм. Они показывают всю хитроумность и чувство юмора пользователей соцсетей. Эти приколы очень смешные, ведь они жизненные. Это как и неожиданные ситуации, так и бытовые ситуации, от которых можно со смеху животы надорвать. Приятного просмотра!