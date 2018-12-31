Забавная семейная традиция – разыгрывать деда на Рождество В одной семье есть традиция, которой уже 35 лет: на каждое Рождество внуки дарят своему деду одинаковые зонты-трости, каждый год маскируя их под другие вещи снегоуборщик, коляску, мольберт или ружье.