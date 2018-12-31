Четырехлапые разрушители новогодних красавиц

Эта позитивная подборка не только поднимет вам настроение, но и зарядит позитивом на следующий год!

Четырёхлапые разрушители зелёных красавиц хотят показать, кто здесь главный. Добившись своего, они продолжают вести свою обычную жизнь…