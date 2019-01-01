Вы будете под столом от смеха: как весело или не очень народ встречал Новый год

Кто не помнит Новый год, тогда эта подборка расскажет вам, как весело отметили праздник некоторые личности. Каждый хочет, чтобы все было отлично в новогоднюю ночь, но судьба всегда готовит свои планы на нас, иногда преподнося неудачи