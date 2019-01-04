Улыбка обеспечена: смешные комментарии из соцсетей и диалогов Свежая подборка смешных комментариев и СМС-диалогов, чтобы не понижать градус отличного настроения! В этом выпуске: про советы для парней, про встречу Нового года, про жизнь молодого отца, про воспитание, про новогодние корпоративы и многое другое! Немного юмора и приколов в улыбательном сборнике. Хорошего настроения!