Забавные кулинарные неудачи, которые могли случиться с каждым Многие согласятся с тем, что кулинария - особый вид искусства, причем подвластно оно далеко не всем. Нередко бывает так: открываешь книгу кулинарных рецептов, имея под рукой необходимый набор продуктов, начинаешь готовить блюдо, следуя всем рекомендациям автора, а то, что получается в результате, привлекательным и вкусным назвать трудно. Вот и этим людям не удалось воплотить задуманное.