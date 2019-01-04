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Пятница, 04.01.2019
Забавные кулинарные неудачи, которые могли случиться с каждым
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Забавные кулинарные неудачи, которые могли случиться с каждым

Многие согласятся с тем, что кулинария - особый вид искусства, причем подвластно оно далеко не всем. Нередко бывает так: открываешь книгу кулинарных рецептов, имея под рукой необходимый набор продуктов, начинаешь готовить блюдо, следуя всем рекомендациям автора, а то, что получается в результате, привлекательным и вкусным назвать трудно. Вот и этим людям не удалось воплотить задуманное.
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