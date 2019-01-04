Культурный косплей: эти шедевры сделают ваш день и здорово развеселят

Тяга к искусству у людей выражается в самых разных проявлениях — иногда даже в шуточной форме. Предлагаем вам взглянуть на трёх богатырей в женской интерпретации, современное видение картины "Пьерро и кот" Теофиля Стейнлена и многое другое.