Хорошее настроение обеспечено: как настоящие "джентльмены" помогают женщинам Эти мужчины не привыкли помогать женщинам в трудную минуту, более того некоторые из них охотно перекладывают на них свои обязанности. Конечно же, в жизни случается всякое, да и часть снимков является постановочной, но со стороны подобное выглядит не очень правильно. Но эти снимки, без сомнения, поднимут настроение и вызовут улыбку на лице.