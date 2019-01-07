Фото-приколы для праздничного настроения Фото-приколы обильно сыпятся как январский снег и ложатся хорошим настроением вам в душу. В сегодняшнем выпуске снова прикольные снеговики; улетные котики; что такое "банштай цай"; приколы про новогоднюю еду и праздники; классный ледовый лабиринт и другие юморные картинки.