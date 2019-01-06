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Причудливая несправедливость: неприятные сюрпризы от еды
Довольно часто жизнь преподносит нам неприятные сюрпризы, и, как правило, именно тогда, когда ждёшь этого меньше всего! Коллекция фотографий, сделанных людьми, которых обманывает даже еда!
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