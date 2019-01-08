Смешные утки, подражающие фламинго

В мире животных распространено такое явление, как мимикрия — когда животные подражают или маскируются под других животных. Неудивительно, что эти водоплавающие птицы, нередко соседствующие с длинноногими фламинго, начинают думать, что они тоже фламинго.