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Среда, 09.01.2019
20 милых собак которые смогли преодолеть лишний вес
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20 милых собак которые смогли преодолеть лишний вес

Многие стремятся достичь фигуры мечты и применяют ради этого различные меры: ходят в тренажерные залы, считают калории. Но лишний вес — беда, присущая не только людям, но и их питомцам. Поэтому братьям нашим меньшим тоже иногда приходится садиться на диету. Представляем вам подборку из фотографий 20 собак, которые сумели похудеть и их впечатляющие результаты могут стать отличным мотивирующим примером и для двуногих.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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