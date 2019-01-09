20 милых собак которые смогли преодолеть лишний вес Многие стремятся достичь фигуры мечты и применяют ради этого различные меры: ходят в тренажерные залы, считают калории. Но лишний вес — беда, присущая не только людям, но и их питомцам. Поэтому братьям нашим меньшим тоже иногда приходится садиться на диету. Представляем вам подборку из фотографий 20 собак, которые сумели похудеть и их впечатляющие результаты могут стать отличным мотивирующим примером и для двуногих.