Вы будете смеяться: веселые демотиваторы для хорошего настроения

Отличная коллекция демотивирующих картинок для вашего хорошего настроения в первый рабочий день после новогодних праздников! В этом выпуске: про рождение ландшафтного дизайнера, про правила в собственном бизнесе, про подарок от бывшей, про родной город и многое другое, а также, конечно же, про новогодние праздники! Всем улыбок и отличного дня!