Друзья человека: как взрослеют собаки Вот резвый щенок, а вот он уже разменивает второй десяток. Некоторые практически не изменились внешне, у других видна седина и в глазах — отражение прожитых лет. Они стареют быстрее нас, может, поэтому фотоссия получилась такой трогательной и немного грустной.