Выставка собак: грациозные и милые барбосы Можно сказать, это собачий аналог нашего конкурса красоты. Двухдневный конкурс, в котором принимали участие более 2 800 собак из 200 пород, проходил в спортивно-развлекательном комплексе Madison Square Garden на Манхэттене. Несколько фотографий для любителей барбосов.