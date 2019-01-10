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Четверг, 10.01.2019
Выставка собак: грациозные и милые барбосы
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Выставка собак: грациозные и милые барбосы

Можно сказать, это собачий аналог нашего конкурса красоты. Двухдневный конкурс, в котором принимали участие более 2 800 собак из 200 пород, проходил в спортивно-развлекательном комплексе Madison Square Garden на Манхэттене. Несколько фотографий для любителей барбосов.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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