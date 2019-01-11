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Смешные ситуации, которые произошли в супермаркете с детьми
Дети - цветы жизни, ее вечный двигатель и бесконечный источник позитива. В этом обзоре - моменты, которые, наверняка, знакомы всем родителям. Чтобы пережить их, нужные стальные нервы, но разве можно злиться на этих крох. Не все из них капризничают, но и с ребенком, который засыпает в супермаркете, ходить за покупками то еще удовольствие.
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