Смешные ситуации, которые произошли в супермаркете с детьми

Дети - цветы жизни, ее вечный двигатель и бесконечный источник позитива. В этом обзоре - моменты, которые, наверняка, знакомы всем родителям. Чтобы пережить их, нужные стальные нервы, но разве можно злиться на этих крох. Не все из них капризничают, но и с ребенком, который засыпает в супермаркете, ходить за покупками то еще удовольствие.