Угарные учительские перлы, заставляющие скучать по школьным денькам Самые запоминающиеся фразы учителей, которые в свое время заставляли нас надолго замолкать, краснеть и вжиматься в парту. Кажется, с годами они не меняются. А за мудрость и безграничное терпение нашим учителям безграничное спасибо.