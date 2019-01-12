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Суббота, 12.01.2019
Угарные учительские перлы, заставляющие скучать по школьным денькам
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Угарные учительские перлы, заставляющие скучать по школьным денькам

Самые запоминающиеся фразы учителей, которые в свое время заставляли нас надолго замолкать, краснеть и вжиматься в парту. Кажется, с годами они не меняются. А за мудрость и безграничное терпение нашим учителям безграничное спасибо.
Фото: zefirka.net
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Школа, Улыбка, Смех, Юмор, Прикол, Высказывания учителей.
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