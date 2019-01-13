Невезение как оно есть: неприятности подстерегающие на каждом шагу

Жизнь - штука непредсказуемая! Ежедневно мелкие и крупные неприятности подстерегают нас на каждом шагу. Но вот этим несчастным не повезло настолько, что они вообще жалеют, что проснулись в то утро.