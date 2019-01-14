Беспощадная мода: нелегкая профессия моделей тоже бывает забавной Мода — это не всегда красиво. Представляем вашему вниманию подборку фотографий с самыми большими провалами в мире дизайнерской одежды. Иногда даже непонятно — смеяться над этими вещами или плакать…