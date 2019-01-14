Забавные снимки из мира авто, которые развеселят каждого

Для того чтобы повысить настроение в первый рабочий день недели, лучше всего начать его с улыбки. Поэтому советует посмотреть представленные ниже смешные снимки, которые имели место быть в современном мире. Это автомобильные приколы, которые либо развеселят вас, либо вселят уверенность в том, что вы – отличный и уверенный водитель.