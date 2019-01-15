Животные, которые живут по своим правилам Этим животным нет никакой разницы до того, что происходит вокруг них или даже с ними самими, они сохраняют спокойствие и безразличие в любой ситуации, о чем свидетельствуют эти фото. В целом их поведение напоминает нам людей, которые живут по своим правилам.