Курьезные ситуации, в которые попадают высокие люди

Быть высоким это конечно красиво, статно и величественно.. но очень неудобно. Нет, конечно удобно протирать пыль с верхних полок, или снять кошку с дерева, но вот повседневная жизнь для высоких людей полна различных трудностей. Лейка душа всегда ниже твоей головы, у тебя всё время спрашивают не играешь ли ты случайно в баскетбол, и к тому же, по странам Азии ты можешь путешествовать только на корточках.