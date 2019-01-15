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Поразительные и забавные совпадения, которые случаются очень редко
В этой подборке вы найдете забавные совпадения, которые случаются настолько редко, что в них достаточно сложно поверить. Ну или просто сбой в матрице.
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