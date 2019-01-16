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Уморительные кадры, которые успели вовремя сделать
Свадебные фото бывают разные - именно так можно назвать новые свадебные фото приколы, так как они действительно разные. В подборке есть очень смешные и позитивные фото, странные и непонятные, жуткие и мрачные и просто неудачные снимки. Но в целом подборка получилась достаточно веселой - она вам понравится.
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