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Четверг, 17.01.2019
Смешные кадры, сделанные в самый подходящий момент
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Смешные кадры, сделанные в самый подходящий момент

Все фотографии, которые вы увидите в продолжении поста, были сделаны в самый нужный момент, поэтому на них так интересно смотреть. Многие из них получились абсолютно случайно, хотя далее, конечно же, есть и постановочные снимки. Приятного вам просмотра.
Фото: zefirka.net
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23:28 Ср, 16 Январь 2019 Телеграф
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