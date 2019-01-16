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Смешные кадры, сделанные в самый подходящий момент
Все фотографии, которые вы увидите в продолжении поста, были сделаны в самый нужный момент, поэтому на них так интересно смотреть. Многие из них получились абсолютно случайно, хотя далее, конечно же, есть и постановочные снимки. Приятного вам просмотра.
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