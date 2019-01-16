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Все проблемы решаемы: забавные картинки для хорошего настроения
Каждый из нас периодически сталкивается с различными бытовыми проблемами или неожиданными ситуациями, требующими незамедлительного решения. Если у вас хорошее воображение, тогда вам нечего бояться.
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