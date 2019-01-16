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Смешные и нелепые творения, которые никогда и никому не пригодятся
Идиоты делятся на два типа: те кто просто тупой, и те кто тупой, но при этом старается что-то делать. Нам следует посмеяться над творениями таких вот дельцов, которые полностью облажались, произведя на свет абсолютно абсурдные вещи, обладающие почти 100% бесполезностью.
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