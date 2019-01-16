Смешные и нелепые творения, которые никогда и никому не пригодятся

Идиоты делятся на два типа: те кто просто тупой, и те кто тупой, но при этом старается что-то делать. Нам следует посмеяться над творениями таких вот дельцов, которые полностью облажались, произведя на свет абсолютно абсурдные вещи, обладающие почти 100% бесполезностью.