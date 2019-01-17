Прикольные животные, которые попали в "Карты Google" На страницах сервиса "Карты Google" можно увидеть порой неожиданные и забавные моменты, главными героями которых являются животные. Предлагаем вашему вниманию подборку скриншотов, на которых можно увидеть много различных животных, которые попали в объектив камеры во время съемок местности.