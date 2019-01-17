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Забавные люди, которые очень любят спать
Смешная подборка картинок для тех, кто любит поспать, независимо от места "опочивальни". Доброе утро будет еще лучшим, если просмотреть подборку приколов. Ведь они созданы, чтобы подарить кому-то капельку счастья, которая зарядит позитивом на весь день. Садись поудобней и наслаждайся качественным юмором, а самыми яркими приколами поделись с друзьями.
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