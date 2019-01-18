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Пятница, 18.01.2019
И так сойдет: &quot;профессиональная&quot; работа мастеров ремонта
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И так сойдет: "профессиональная" работа мастеров ремонта

Очень удивляют электрики и сантехники, и прочие строители. Что сказать? Просто талант! Люди выкладываются на 100%. Только непонятно - то ли стены кривые, то ли руки.
Фото: pixabay.com
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