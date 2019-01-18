Проблемы решаемы: уморительные бытовые ситуации

Человеческий мозг способен придумать выход практически из любой сложившейся ситуации! Многие люди, сталкиваясь с бытовыми проблемами, после небольшого "мозгового штурма" придумывают оригинальные и хитроумные способы сэкономить деньги, время и силы!