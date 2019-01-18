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Забавная зимняя пора: ожидание и реальность
Календарная зима пришла к нам со своими крепкими морозами и сильными снегопадами. А мы желаем всем, чтобы эта зима несла только радость и положительные эмоции.
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