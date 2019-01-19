Курьезные снимки, глядя на которые даже неудачники почувствуют себя везунчиками

Очередная коллекция фотографий, демонстрирующих, как может сложиться неудачный день! В этом выпуске: коровы на незатвердевшем цементе, расплавившаяся в духовке разделочная доска, разбившаяся стеклянная столешница, занесённый снегом автомобиль и другие примеры неудавшегося дня.