Невозможно сдерживать смех: милые дамы решили сесть за руль Несмотря на то, что девушки считаются более аккуратными водителями, чем мужчины, на дороге с ними случается всякое! Женщины-автомобилисты давно уже стали отдельной категорией для шуток и приколов, и это вовсе неспроста. Порой все шутки могут быть основаны на реальных событиях и наглядным тому подтверждением служат фотографии из этой подборки. Смотрим и смеемся!