Поднимите себе настроение: приколы с холодильниками Холодильник, пожалуй, один из самых востребованных предметов бытовой техники в доме. Если без пылесоса, утюга и даже стиральной машинки можно довольно комфортно прожить, то вот "морозящий пищеблок" нужен в каждом доме. Мы настолько привязались к холодильникам, что заглядываем в них по многу раз в день, даже если знаем, что там ничего нет.