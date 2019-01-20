Неуклюжесть - не порок для домашнего любимца Наши питомцы постоянно попадают в передряги, и выглядит это довольно забавно. Наверное, почти каждый владелец собаки видел, как она пытается поймать зубами собственную лапу или хвост, а потом на время застывает с удивленным выражением на морде. С кошками все еще веселее: они могут долго просчитывать траекторию прыжка и в конце концов приземлиться совсем не туда, куда планировали.