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Воскресенье, 20.01.2019
Неуклюжесть - не порок для домашнего любимца
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Неуклюжесть - не порок для домашнего любимца

Наши питомцы постоянно попадают в передряги, и выглядит это довольно забавно. Наверное, почти каждый владелец собаки видел, как она пытается поймать зубами собственную лапу или хвост, а потом на время застывает с удивленным выражением на морде. С кошками все еще веселее: они могут долго просчитывать траекторию прыжка и в конце концов приземлиться совсем не туда, куда планировали.
Фото: adme.ru
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Собаки, Смех, Кошки, Юмор, Курьезы, Приколы, Домашние любимцы, Фото-приколы.
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