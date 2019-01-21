Братья наши меньшие: забавные фото, которые поднимут вам настроение

Подборка о животных. Милые, забавные, трогательные, экзотические – какими только эпитетами нельзя описать братьев наших меньших, которые способны вызвать в нас улыбку, сочувствие, слезы или просто поднять нам настроение.