Эта странная мода: вещи которые хочется развидеть немедленно Последним тенденциям в моде следовать очень трудно, практически невозможно. И глядя на подобные фото - понимаешь, что не стоит даже и пытаться. Вещи модельеры придумывают так, что вряд ли их можно носить. Выглядит это забавно, но явно не для похода в магазин.