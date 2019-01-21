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Понедельник, 21.01.2019
Синие - в прямом смысле этого слова: забавные приколы с синим цветом
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Синие - в прямом смысле этого слова: забавные приколы с синим цветом

21 января - день алкогольной независимости, негласным цветом алкоголя считается синий. Некоторые всё ещё продолжают "синячить" после Нового Года. Предлагаем всем присоединиться к этому празднику и отказаться от алкоголя не только на сегодня, но и вообще. По такому поводу оцените подборку синих приколов. Синих - в прямом смысле этого слова.
Фото: pixabay.com
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